Terna, Bosetti: "Orgoglio per risultati raggiunti in un cotesto d'incertezza"

Terna

(Teleborsa) -, Presidente di, ha espresso, soprattutto se si considera che "veniamo da, prima la pandemia e ora il conflitto" e con una "situazione diper la crisi in corso"."Il susseguirsi di eventi imprevisti, spesso drammatici, ci ricordaperdel nostro sistema energetico come elemento cardine della sicurezza del Paese", ha sottolineato la Presidente di Terna, ricordando anche gli ambiziosi target fissati dall'UE per la riduzione delle emissioni climalteranti."Siamo sempre più, nel contesto della transizione energetica del Paese e dell'Europa, e a maggior ragione in questa delicata fase", ha proseguito Bosetti, confermando che Terna contribuirà ad "la realizzazione di, anche off-shore,il più possibile i"."Il nostro obiettivo - ha spiegato - è offrire unper l'attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione", quelli fissati dal Green Deal europeo (60-70 Gw di eolico e fotovoltaico entro il 2030) e gòi obiettivi posti da Piano nazionale energia e clima (sviluppo di 10 Gw di sistemi di accumulo, idroelettrico ed elettrochimico entro il 2030).