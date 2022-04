Zona Euro, PIL 1° trimestre +0,2% t/t +5% a/a

(Teleborsa) - Stimato in aumento e in linea con le attese il. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell Eurozona è salito dello 0,2%, rispetto al +0,3% dei tre mesi precedenti e indicato dagli analisti., la stima è al +5%, in linea il consensus e dopo l'espansione del +4,7% del trimestre precedente.Per l'(EU-27) è indicato un aumento del PIL dello 0,4% su trimestre (+0,5% il precedente) e del +5,2% su anno, rispetto al +4,9% precedente.