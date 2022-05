Borse europee deboli tra frenata Cina e attesa Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, nella prima seduta di maggio. Gli investitori sono divisi tra crisi ucraina e inflazione in ascesa, mentre guardano alla riunione della Federal Reserve, in agenda mercoledì.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,053. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.877,8 dollari l'oncia, in calo dell'1,01%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,09%), che ha toccato 101,5 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +190 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,80%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,89%; sensibili perdite per, in calo dell'1,55%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,16%) e si attesta su 23.970 punti, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,08%, continuando la seduta a 26.227 punti.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,7%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,54%.avanza dell'1,07%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,77%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.In apnea, che arretra del 3,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,67%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,57%.Tra i(+4,12%),(+2,74%),(+2,26%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,40%.Scende, con un ribasso del 4,25%.Crolla, con una flessione del 3,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,07%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,1%; preced. 7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 55,3 punti; preced. 56,5 punti)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 8,4%; preced. 8,5%).