Caleffi acquista azioni proprie e conclude il programma

Caleffi

Caleffi

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 4 marzo 2022 e avviato in data 7 marzo 2022 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 12 maggio 2021,ha comunicato di aver, il 27 aprile, complessive(pari allo 0,015% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 1,2312 euro per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 28 aprile Caleffi detiene 677.266 azioni proprie, pari allo 4,334% del capitale sociale.La Società pertanto ha comunicato che il citatodi azioni proprie si èin data 27 aprile2022.Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance di, con un ribasso del 4,82%, portandosi a 1,185 euro.