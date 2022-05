Engineering, esteso al 20 maggio termine acquisto 43,2% di Be

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Esteso al 20 maggio il termine dell'intesa per l'acquisto del 43,209% dida parte di Engineering, "in considerazione della mole e della complessità delle attività necessarie e propedeutiche alla firma di accordi vincolanti relativi all'operazione tra l'acquirente e i venditori".Engineering - si legge in una nota - unitamente alle società direttamente e indirettamente controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity e NB Renaissance, e la compagine degli azionisti di Be Shaping the Future, tra cui Tamburi Investment Partners, hanno convenuto di rinnovare la lettera di intenti datata 11 febbraio e scaduta il 30 aprile agli stessi termini e condizioni, ad eccezione del termine finale che viene esteso dal 30 aprile al 20 maggio.La società ricorda che la lettera di intenti ha come oggetto i termini essenziali di un'intesa finalizzata all'acquisto del 43,209% di Be (45,630% fully diluted delle azioni proprie) da parte di Engineering di proprietà dei venditori al prezzo unitario - già tenendo conto del dividendo proposto all'assemblea in misura pari a 0,03 euro - di 3,45 euro per azione e, in caso di perfezionamento della compravendita, comporterà il sorgere in capo a Engineering e all'acquirente dell'obbligo di promuovere un'Opa obbligatoria totalitaria sulle residue azioni Be, finalizzata al delisting.