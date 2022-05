Formazione e lavoro, CDP Academy: al via il secondo Corporate MBA

(Teleborsa) - Offrire alta formazione per rafforzare le competenze, condividere i percorsi di crescita e favorire lo scambio tra le eccellenze industriali del Gruppo CDP e delle sue società partecipate: è questo l’obiettivo dihe, dopo il successo del primo Corporate Master in Business Administrationin collaborazione con la Luiss Business School, è pronta ora al lancio delorganizzato con ilDopo un percorso di formazione di due anni - si legge nella nota - il primo Master di CDP Academy si è concluso con il Graduation Day dello scorso 14 aprile, occasione in cui sono stati consegnati i diplomi universitari ai 30 partecipanti. All’evento tenutosi a Villa Blanc, sede della Luiss Business School, sono intervenuti anche ilhe hanno evidenziato l’importanza di investire nei percorsi di formazione e condiviso le proprie esperienze accademiche e professionali. Al primo Corporate MBA hanno preso parte, oltre ai professionisti del Gruppo CDP, anche quelli delle società partecipate che rientrano nel CDP Academy Network:Con un evento di lancio, previsto per il prossimo 26 maggio, partiranno le lezioni dellarealizzato in collaborazione con ilin qualità di partner universitario e con un numero di partecipanti esteso a 40 rispetto ai 30 della precedente edizione. Un’occasione di crescita personale e professionale, che unisce lo sviluppo delleCosì come per la prima edizione, all’MBA parteciperanno anche le persone delle società del CDP Academy Network. I docenti del master saranno tutti del MIP, ma verrà riservato uno spazio alle testimonianze dei manager del Gruppo CDP e delle altre società partecipate coinvolte. Le lezioni si terranno una volta al mese durante i weekend (venerdì e sabato), principalmente presso la sede romana della John Cabot University. Ildella durata di due anni, prevede 55 giornate d’aula al termine delle quali ogni partecipante otterrà un diploma universitario.