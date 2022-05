Formazione, Fondo nuove competenze ha erogato risorse per oltre 547 milioni

(Teleborsa) - Le risorse deldestinate da Anpal allahannoe finanziato 6.724 proietti, di 3.277 nell’area del Sud e Isole. E' il punto fatto dalla relazione dellasulla gestione del Fondo, che si è concentrato sulle risorse gestite dall’Anpal e confluite nel Fondo di finanziamento degli oneri (contributivi e retributivi) correlati al lavoro dei dipendenti ammessi ai percorsi di adeguamento ed accrescimento professionali.Ledal contributo sono state. Fra le cause principali si segnalano la cessazione dell'azienda, l’inattività, la fase di liquidazione dell’azienda, le irregolarità del Durc, il parere negativo delle Regioni su specifici progetti formativi, la comunicazione di informazioni non corrette o non emendate dall’azienda, l’assenza di requisiti da parte del sindacato firmatario dell’accordo.Dal rapporto emerge che, anche in virtù dei cambiamenti imposti dalla pandemia,sono elementi necessari per la competitività e la sostenibilità economica delle imprese e per il raggiungimento di un positivo impatto sociale. Pertanto, la magistratura contabile ritiene(Ministero ed Anpal) svolga un’attività sempre più penetrante dsulle strategie ed innovazioni adottate dalle imprese beneficiarie del Fondo, onde valutare l’accrescimento e l’aggiornamento delle capacità, delle abilità e delle conoscenze, quali finalità del Fondo medesimo.