Generali, da Trieste raccolte deleghe voto per 0,148% capitale

Generali

(Teleborsa) -, in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto in relazione all’ Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenutasi in data 29 aprile 2022 , rende noto, di aver ricevuto, tramite Morrow Sodali, n. 101 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 2.312.000 azioni ordinarie Generali, pari al 0,146 % del capitale sociale.Sulla base dell'esito finale - si legge in una nota - sono state ricevute anche 4 deleghe, rappresentative di 36.622 azioni ordinarie pari allo 0,002% del capitale sociale, non ammesse al voto per assenza della necessaria comunicazione dell'intermediario ai sensi di legge.