Goldman Sachs riduce la propria esposizione alla Russia

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha detto di essersi concentrata sulla chiusura delle proprie posizioni e sulla riduzione della propria esposizione in Russia, affermando inoltre di essere "". L'impatto finanziario diretto complessivo sui ricavi netti per il primo trimestre del 2022 da controparti, mutuatari, emittenti e strumenti correlati russi e ucraini è stato una perdita netta di circa 300 milioni di dollari, si legge in un depositi presso la Securities and Exchange Commission (SEC).L'della banca d'affari statunitense verso la Russia a marzo 2022 era di 260 milioni di dollari, "sostanzialmente tutti verso controparti non sovrane". Il dato era pari a 650 milioni di dollari alla fine del 2021 . L'esposizione residua, si legge nel documento, consiste in 56 milioni di dollari relativi a derivati OTC e 204 milioni di dollari relativi a depositi e altri crediti.Viene inoltre specificato che l'esposizione creditizia totale di Goldman Sachs verso, oltre che l'esposizione totale al mercato relativa agli emittenti ucraini, "a marzo 2022".