MeglioQuesto nomina Marco Rosini nuovo CRO

(Teleborsa) -, azienda tra i principali operatori italiani nel settore della customer experience multicanale, consolida la propria squadra con la nomina di, 53 anni, Marco Rosini porta con sé un’esperienza di oltre trent’anni nel settore commerciale, marketing e operations maturata in molteplici realtà aziendali multinazionali di primissimo piano nel mondo dell’intrattenimento, dei servizi e dei beni di consumo.come MeglioQuesto. Posso mettere a frutto in questo gruppo fortemente innovativo e dinamico le mie esperienze e le mie competenze professionali - Marco Rosini, CRO di MeglioQuesto -. Lavorare a stretto contatto con il fondatore e far parte di un motore così veloce e orientato allo sviluppo mi fa ritrovare quell’adrenalina che ha sempre fatto parte della mia vita professionale"., con il suo bagaglio di competenze e di efficienza nella gestione del business,ha dichiarato. In lui ho trovato le capacità organizzative e anche i sentimenti imprenditoriali importanti nella nostra azienda che consideriamo un bene collettivo. So che".