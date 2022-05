MutuiOnline, Intesa Sanpaolo avvia copertura con "Buy" e TP a 44,2 euro

Intesa Sanpaolo

Gruppo MutuiOnline

(Teleborsa) -hasul titolo di, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie. Il prezzo obiettivo è stato fissato a(per un upside potenziale di circa il 50%), mentre il giudizio sul titolo è "". Gli analisti evidenziano che l'azienda è cresciuta rapidamente in modo organico e attraverso acquisizioni (un CAGR delle vendite del 20% nel 2017-21), con una solida redditività (un margine EBITDA intorno al 30%), e quindi ritengono che l'azienda sia "e un consolidatore del settore Business Process Outsourcing (BPO)".Secondo Intesa Sanpaolo, Gruppo MutuiOnline può sfruttare diversispecifici dell'azienda per superare la crescita del mercato, pur mantenendo la sua solida redditività: 1) la sua posizione di leadership nel mercato italiano in entrambe le divisioni (Broking e Business Process Outsourcing); 2) un, che rende la società "resiliente a potenziali flessioni del mercato"; 3) un solido track record di acquisizioni; e 4) una "solida generazione di cassa e un solido bilancio", che dovrebbero fornire risorse per finalizzare ulteriori acquisizioni in futuro, rendendo MutuiOnline "unBPO".Gli analisti evidenziano però anche, tra cui: 1) possibilità limitate di migliorare la redditività poiché la struttura dei costi è già stata ottimizzata; 2) un, che potrebbe recuperare solo nel secondo semestre del 2022, dopo un anno di normalizzazione dei mutui; 3) l'aumento dei costi che potrebbe ridurre il reddito disponibile, con un impatto sul MutuiOnline; 4)e mancanza di sinergie tra le divisioni Broking e BPO.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 333,2 milioni di euro, undi 96,1 milioni di euro e undi 49,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 355,1 milioni di euro, 103,5 milioni di euro e 53,7 milioni di euro.