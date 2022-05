Piazza Affari, i dividendi di oggi 2 maggio 2022

Iniziative Bresciane

Comer Industries

Gibus

Ascopiave

Italian Wine Brands

Banca Sistema

Fope

Dovalue

Pharmanutra

Intred

Take Off

Zucchi

Banca Profilo

Sanlorenzo

Vantea Smart

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 2 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005037905Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005246191Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005341059Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0004093263Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,165 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005075764Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0003173629Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,072 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005203424Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,45 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0001044996Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005274094Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,71 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005337818Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005467425Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,18 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005395071Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2369 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0001073045Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,015 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0003549422Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: IT0005433765Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 04/05/2022