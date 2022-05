Porto Marghera, Versalis (ENI) ferma gli impianti cracking

ENI

(Teleborsa) - Ilinizieranno le operazioni per lanel sito Versalis () di, la cui durata stimata è di 6 giorni. La società energetica spiega che gli Enti competenti saranno costantemente informati e aggiornati sulla progressione degli interventi di fermata, e che l'approvvigionamento di etilene e propilene ai siti industriali di Mantova e Ferrara sarà garantito attraverso l'hub logistico che attualmente gestisce il flusso di navi per la fornitura delle materie prime in ingresso e dei vari prodotti in uscita.La controllata del Cane a sei zampe conferma "che il piano di trasformazione verrà attuato". Le iniziative che Versalis ha in programma per il territorio di Porto Marghera "si integrano al piano ENI nelle aree del petrolchimico e della bioraffineria per un totale di oltre 500 milioni di euro di investimenti e hanno l'obiettivo di accelerare la transizione energetica e lo sviluppo della chimica da economia circolare".A Porto Marghera Versalis sta realizzando il primo impianto per il, a seguito dell'acquisizione, nel 2021, della tecnologia e degli impianti di Ecoplastic. Verranno installati gli impianti che producono polimeri stirenici da materia prima riciclata, che giungerà già selezionata e pretrattata. La capacità complessiva di questa prima fase sarà di circa 20 mila tonnellate/anno.Versalis realizzerà a Porto Marghera anche il primo impianto in Italia per la, che oggi viene totalmente importato dall’estero e che viene impiegato in numerosi settori di mercato. La capacità del nuovo impianto è 30mila tonnellate/anno e al suo servizio verrà anche realizzato un