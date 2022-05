Segnali d'acquisto per Astrazeneca

azienda globale biofarmaceutica britannica

FTSE 100

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprilePunta con decisione al rialzo la performance dell', tra i titoli dell'indice, con una variazione percentuale dell'1,19%.Operativamente, l'azione si presta adal valore attuale visto a 10.688 centesimi di sterlina (GBX), con stop loss stimato ad un prezzo di 10.492,8 pence, con eventualità di guadagno in tempi brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)