Soluzione Tasse, soci approvano buyback fino a 2,5 milioni di euro

Soluzione Tasse

(Teleborsa) -degli azionisti di, gruppo attivo nella consulenza fiscale alle PMI italiane e quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha deliberato, su proposta del consiglio di amministrazione, un. L'autorizzazione, della durata di 18 mesi, è concessa per l'acquisto di azioni proprie, in una o più tranches, fino ad un numero massimo che non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale, e per un controvalore minimo, compatibilmente con l'andamento e le condizioni dei mercati, di 1.000.000 euro, eIl buyback intende dotare la società di azioni proprie per, tra le altre cose, la possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse, consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant, scambi azionari, eventuali(come acquisizioni, fusioni o scissioni).