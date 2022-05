Tenax International, assemblea approva bilancio 2021

Tenax International

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio d’esercizio al 31-12-2021, che si è chiuso con undi 0,24 milioni di euro in aumento del 40,2% rispetto all’esercizio 2020.I soci hanno inoltre, consentendo di reinvestire le risorse generate per euro 237.537 a rafforzamento patrimoniale della Società, ed in particolare: quanto al 5%, pari ad euro 11.877, a riserva legale; quanto ad euro 24.149 a riserva utili su cambi; quanto alla quota residua, pari ad euro 201.511, a riserva straordinaria.