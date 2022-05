Trasporti-logistica, sindacati si sollevano contro estensione benefici fiscali su attività a terra

(Teleborsa) -l'ultima bozza delche il MIMS sta mettendo a punto, nella misura in cuiriservati alleanche alle, discriminando in talo modo contro le imprese che si occupano esclusivamente di logistica e mettendo a rischio la concorrenza del settore. Ciò dopo che il decreto ha esteso i benefici fiscaliponendole sullo stesso piano delle italiane."Un provvedimento che sancirebbe un vero e proprio, aprendo l'intero mondo della filiera logistica italiana a quei player del trasporto marittimo beneficiari di condizioni fiscali di tutto favore", commenta il, ricordando che il decreto rappresentaed "un vero e proprio assist per tutti quegli armatori che hanno anche attività di logistica a terra", in quanmto di realizzerebbe "un vero e proprioda parte di alcuni grandi operatori"."Continuiamo ad assistere aitaliani e, un’impostazione alla quale ora si aggiunge il tentativo di alterare il sistema della concorrenza in ambito logistico", fa eco ilzi, aggiungendo "il voler concedere i benefici anche al reddito determinato da attività diverse da quelle marittime significa mettere a rischio la concorrenza nel settore della logistica".