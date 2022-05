Agroalimentare, a Parma prende il via la 23esima edizione di Cibus

(Teleborsa) -, l'evento di riferimento dell'agroalimentare Made in Italy, che si terrà. L'evento torna finalmente a maggio, dopo due anni condizionati dalla pandemia. Esclusivamente, Cibus è una passerella dei prodotti Food Made in Italy e rappresenta sempre un’opportunità di creare business e sviluppare nuove relazioni commerciali.Sononazionali ed internazionali ed oltre 3.000 aziende espositrici, 380 buyer specializzati da 42 Paesi, in linea con la performance 2021 della kermesse.I temi di questa edizione toccheranno i, il ruolo dellaper la redditività delle imprese, la ristorazione del futuro e il ruolo dei prodotti Dop e Igp negli assortimenti., presente all'evento parmense con una mostra chic sui rincari del cibo, ricorda che il settore aè diventato lacon un valore diinrispetto all’anno precedente, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Il Made in Italy a tavola vale ogginazionale e, dal campo alla tavola, vede impegnati beninagricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio. Forte ancheche primi due mesi del 2022 ha fatto unsu un nuovo record storico, trainato dalle vendite in Germania (+11,1%), Stati Uniti (+21,9%) e Francia (+17,9%), sulla scia dell'exploit registrato nel 2021.Anchetorna a Cibus,, con un grande stand espositivo che darà grande visibilità alle numerose aziende associate e ai territori, tra cui i GAL, che hanno aderito alla manifestazione. Molti i: dalla presentazione della terza edizione dicon Reale Mutua, a quella dell’edizione 2022 dicon la FEE, fino agli approfondimenti sui temi di attualità provocati dalla, come quello dedicato alla sicurezza e produttività alimentare europea.