Amplifon, utile sale del 34% nel Q1 2022. Guidance confermata

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, ha chiuso il primo trimestre del 2022 conpari a 495,8 milioni di euro, in crescita del 15,7% a cambi correnti e del 14% a cambi costanti rispetto al primo trimestre del 2021. L'è stato pari a 112,9 milioni di euro, in aumento del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, con un'incidenza sui ricavi pari al 22,8%, in aumento di 40 punti base. Ilè stato pari a 32,8 milioni di euro, in crescita del 34,3% rispetto a un anno fa."Abbiamocon ricavi e redditività in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 - ha commentato il- Siamo cresciuti ben più del mercato, consolidando ulteriormente la nostra posizione di leadership e incrementando la quota di mercato nei paesi chiave, un trend che ci aspettiamo continui per tutto il 2022. Le prospettive per il mercato dell'hearing care sono positive e gli ottimi risultati conseguiti in questo trimestre ci permettono di guardare con ottimismo sia al prosieguo dell'anno sia alle prospettive di crescita di medio termine della nostra società".Ildel periodo è stato pari a 53,4 milioni di euro, in aumento rispetto al primo trimestre 2021. L'si è assestato a 868,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 871,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021, nonostante la stagionalità e dopo Capex per 21,1 milioni di euro, investimenti netti per M&A per 23,8 milioni di euro e acquisto di azioni proprie per 29,7 milioni di euro, conal 31 marzo 2022 in leggera riduzione a 1,64x.La società rimane "" e conferma la guidance per il 2022 comunicata al mercato il 3 marzo 2022. Le aspettative per l'anno in corso "non includono eventuali significativi impatti negativi derivanti dal conflitto militare in Ucraina né cambiamenti rilevanti nell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e quindi ulteriori discontinuità e rallentamenti nelle attività economiche globali", viene sottolineato. Amplifon non ha alcuna attività in Ucraina e in Russia.