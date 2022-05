BNL conferma dinamismo nel 1° trimestre: in crescita depositi e impieghi

Gruppo BNP Paribas

(Teleborsa) - L’attività commerciale diresta dinamica nel primo trimestre del 2022. E' quanto emerge dai risultati annunciati dal, di cui la banca commerciale italiana fa parte. Glirispetto al primo trimestre 2021 e del 4,4% sul perimetro al netto dei crediti deteriorati. In forte crescita anche irispetto al primo trimestre 2021 in tutti i segmenti di clientela.Lagrazie al buon incremento registrato soprattutto nell’(+6,6% rispetto al 31 marzo 2021). La raccolta netta delrisulta in crescita (0,9 miliardi di euro).Sul, in calo del 3,1% a perimetro storico e dell’1,9% a perimetro costante, pesa la contrazione del, in calo del 4,3% a causa dell’impatto del contesto di bassi tassi di interesse, solo parzialmente compensato dall’effetto della crescita dei volumi di credito. Lesono in calo dell’1,4% a perimetro storico, ma in crescita dell’1,6% a perimetro costante, sospinte soprattutto dal segmento della clientela corporate. I costi operativi, pari a 454 milioni di euro, diminuiscono dell’1% a perimetro storico e sono in aumento dello 0,8% a perimetro costante.Ilsi attesta a, con un calo del 7,6% rispetto al primo trimestre 2021. Di conseguenza, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management (divisione Investment & Protection Services), BNL bc genera undi euro, in calo del 33,8% rispetto al primo trimestre 2021.