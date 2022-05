Doxee, bilancio di sostenibilità: ridotte emissioni e consumo energia

Doxee

(Teleborsa) -ha, il secondo della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless. Doxee ha operato in termini di sostenibilità lungo tre dimensioni:(sopratutto attraverso partnership con associazioni e aziende per progetti strategici a beneficio comune rivolti alla digitalizzazione);(nel 2021 ha registrato la riduzione delle emissioni di CO2 - 34,8% - e del consumo di energia elettrica - 45,1% - rispetto al 2020);(il valore economico distribuito è stato pari a 20,9 milioni di euro, in aumento del 17,1+% rispetto al 2020, mentre il valore economico generato è stato pari a 26,1 milioni di euro, +14,8%)."La pubblicazione volontaria del Bilancio di Sostenibilità 2021 giunta al secondo anno, vuole rappresentare la prosecuzione di una traiettoria di impegno e di costanza che ci permetta di portare avanti la nostra crescita di valore sostenibile nel lungo periodo - ha commentato il- Il raggiungimento dei risultati perseguiti nel 2021 ha contribuito a realizzare i nostri obiettivi di sostenibilità, in continuità con il. Inoltre, il continuo monitoraggio della certificazione ISO 14001 testimonia l'attenzione del gruppo nei confronti delle tematiche ambientali"."L'intenzione e l'ambizione di produrre impatti significativi e positivi sia a livello sociale che ambientale, sta guidando la società nella definizione di una strategia di rinnovamento ESG che, impegnato in prima persona nellaall'interno dell'organizzazione - ha aggiunto - Siamo convinti che adottare un approccio sostenibile debba essere un elemento fondante della nostra strategia di crescita".