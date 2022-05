In vendita il comparto sanitario italiano (-0,71%), perde poco Recordati

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Recordati

DiaSorin

Amplifon

Philogen

(Teleborsa) - Rosso per l'che si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 260.513,5 in calo di 1.850 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 876, dopo un inizio di seduta a 873.Tra i titoli del, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,26%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.Tra ledi Piazza Affari, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,58%.