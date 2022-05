Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Stellantis

BNP Paribas

BP

Uniper

Amplifon

Campari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Tenaris

STMicroelectronics

Stellantis

Recordati

Amplifon

Interpump

Italgas

Safilo

Zignago Vetro

Maire Tecnimont

Sanlorenzo

Ferragamo

Reply

Carel Industries

Ariston Holding

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. A livello settoriale,, conche ha annunciato che il proprio marchio Free2move ha firmato un accordo per l'acquisizione della società di car sharing Share Now.Tra le società che hanno diffuso i, sono positive(l'utile sale del 19% nel primo trimestre del 2022 grazie al balzo della divisione Global Markets) e(che ha aumentato il buyback nonostante la maxi-perdita registrata a causa dell'uscita dalla Russia). Scende, invece,, che ha registrato una maxi perdita e un consistente aumento del debito nel primo trimestre 2022.ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto su base ricorrente di 32,8 milioni di euro, in crescita del 34,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre l'utile diprima delle imposte si è assestato a 107 milioni di euro, in aumento del 65,1% grazie alla forte ripresa del canale on-premise in Europa.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,052. L'è sostanzialmente stabile su 1.861,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 103,8 dollari per barile, in calo dell'1,30%.Aumenta di poco lo, che si porta a +190 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,85%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,74%, eavanza dello 0,24%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.074 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente.Senza direzione il(+0,1%); poco sotto la parità il(-0,21%).di Milano, troviamo(+3,05%),(+2,77%),(+2,65%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Tra i(+4,25%),(+3,81%),(+3,59%) e(+3,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.Tra i dati09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,7%; preced. 6,9%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 5%; preced. 1,1%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 36,3%; preced. 31,5%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -0,5%).