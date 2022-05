Sbarra: primo forte intervento per governare emergenza

(Teleborsa) - Il sindacato ha apprezzato "tantissimo la disponibilità del Governo di condividere le nostre proposte e priorità, recuperate in massima parte nel provvedimento del CdM". A esprimere un giudizio positivo è il segretario generale della Cisl,secondo cui si tratta di "unOra - ha detto a Radio Anch'io - bisogna rendere"L'incremento delle risorse per fronteggiare l'emergenza, "raddoppiate da 7 a 14 miliardi, non era scontato", ha aggiunto sottolineando che sono state recuperati fondi da "un'ulteriore tassazione degli extra-profitti".Secondo il numero uno della Cisl, tuttavia, "ci sono ancora margini di recupero sia sulla tassazione degli extra-profitti che sul reinvestimento degli introiti Iva". Al premier Mario Draghi "abbiamo espresso la grande necessità di sostenere subito salari e pensioni. Abbiamo apprezzato questo primo intervento importante con il bonus di 200 euro. Bisogna fare un lavoro tecnico, l'ipotesi per i lavoratori dipendenti è che venga anticipato dai datori di lavoro con le mensilità di giugno e luglio.