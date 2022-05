Sostenibilità, UniCredit supporta Lattebusche con garanzia SACE

(Teleborsa) -cooperativa veneta attiva da oltre 60 anni nel settore lattiero - caseario, con una vasta gamma di prodotti, marchi DOP e Alta Qualità, ottiene daunssistito dalo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19.Più nello specifico il finanziamento, della durata di 6 anni - chiarisce la nota ufficiale - è collegato al raggiungimento diche Lattebusche si e` impegnata a realizzare entro 3 anni: l’intensificazione del sostegno alla comunità attraverso donazioni ad organizzazioni non profit operanti sul territorio e l’avvio di attività volte ad aumentare l’indice di soddisfazione dei dipendenti.L’intervento della banca rientra nell'ambito di, un piano lanciato a luglio da UniCredit per sostenere le imprese che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business. Attraverso “Finanziamento futuro sostenibile”, infatti, UniCredit riconosce all'azienda, direttamente al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento.“Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di Lattebusche e di UniCredit in un’operazione di finanziamento dedicata agli investimenti di una delle più importanti realtà agroalimentari del nostro territorio. Siamo certi che questa partnership tra istituzione, banca e azienda sia une che, anche in questo caso, potremo assistere la crescita virtuosa di Lattebusche a beneficio di tutti i suoi stakeholder e della filiera agroalimentare ad essa collegata", affermaResponsabile Mid Corporate del Nord-Est di SACE:“Il legame che la Cooperativa mantiene da sempre con il territorio,, ribadisce il Presidente di Lattebusche,per il quale "È inconfutabile che soprattutto nelle zone montane, sottolinea il Presidente, dal persistere delle attività agricole e di allevamento dei nostri soci produttori ne consegua un efficace presidio dell’ambiente e contrasto al fenomeno dell’abbandono del territorio, oltretutto con positivi effetti per l’economia locale e per il settore del turismo. Il nostro spirito è da sempre quello di operare in armonia con il territorio e le comunità, promuovendo e supportando iniziative culturali, sociali e sportive da cui ci possa anche essere un beneficio per la collettività”., che ha saputo coniugare in modo virtuoso competitività e attenzione al territorio. Il nostro intervento di supporto è quindi figlio di un comune sentire e si inserisce nel nostro ambizioso progetto di fornire alle comunità le leve per progredire in modo sostenibile, per questo motivo abbiamo integrato le tematiche ESG nei nostri processi decisionali", sottolineaRegional Manager Nord Est di UniCredit.