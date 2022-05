Wall Street prudente guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street nel giorno di. La conclusione del meeting e le decisioni dei banchieri sono attese domani, mercoledì. La banca centrale americana dovrebbe annunciare il maggior rialzo dei tassi dal 2000 con unDalle riunioni di giugno e luglio gli analisti temono un rialzo di 75 punti base.Intanto, laha annunciato un aumento dei tassi maggiore del previsto , annunciando ulteriori rialzi del costo del denaro nei prossimi mesi. Anche lasi riunirà in settimana."Data ladella sua comunicazione e le nette preferenze sul bilancio fornite prima di questo incontro, riteniamo che le decisioni sulle politiche riserveranno ben poche sorprese agli operatori di mercato" - commenta-. "Tutti gli occhi, piuttosto, saranno puntati sulla guidance inclusa nella dichiarazione e sulla conferenza stampa per carpire un qualsiasi suggerimento sull’andatura in futuro. Con ilnel primo trimestre e una notevole e persistente assenza di accenni di rischi al ribasso nel recente Fedspeak,".Sulle prime rilevazioni, ilmostra con un guadagno frazionale dello 0,28%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.157 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%; senza direzione l'(-0,04%).Sul fronte macroeconomico, sono attesi tra poco gli ordinativi industriali del mese di marzo.(+0,75%),(+0,52%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,27%),(+1,14%),(+0,99%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+2,70%),(+2,23%),(+1,54%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -0,5%)14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 455K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,2 Mld $)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,7 punti).