Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul mercato USA, scambi negativi per l'. Continua la, con la Commissione europea che ha proposto un graduale embargo sul petrolio russo, sanzioni verso le principali banche di Mosca e la messa al bando delle emittenti russe. Nella giornata odierna, gli investitori avevano comunque gli occhi puntati sul meeting odierno della Federal Reserve statunitense.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,055. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.866,6 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,71%), che raggiunge 106,2 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +197 punti base, con un aumento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,95%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,49%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,90%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,40%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 26.125 punti.Variazioni negative per il(-1,08%); come pure, in ribasso il(-1,11%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in calo di 525,6 milioni di euro, rispetto ai 2,15 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,5 miliardi di azioni, rispetto ai 0,56 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,57%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,75%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,57%.Sensibili perdite per, in calo del 3,78%.In apnea, che arretra del 3,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,13%.del FTSE MidCap,(+5,29%),(+3,88%),(+3,02%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,70%.Scende, con un ribasso del 4,86%.Crolla, con una flessione del 4,65%.Tra lepiù importanti:08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,8 Mld Euro; preced. 11,1 Mld Euro)10:00: PMI servizi (atteso 57,7 punti; preced. 55,6 punti)10:00: PMI composito (atteso 55,8 punti; preced. 54,9 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. 5,2%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%).