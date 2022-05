Borse europee nervose scontano la stretta Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

A2A

Leonardo

ENI

Saipem

CNH Industrial

Campari

Amplifon

Moncler

Bff Bank

Sanlorenzo

Mutuionline

Fincantieri

Safilo

Wiit

Intercos

Ferragamo

(Teleborsa) -. che guardano alla conclusione della riunione Fed, stasera. Il mercato si aspetta un rialzo di 50 punti base, mentre alcuni analisti scommettono su 75.Clima attendista sul mercato valutario: poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,053. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,65%.Sulla parità lo, che rimane a quota +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,90%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,24%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,29%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.168 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 26.398 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,75%, grazie al sostegno degli analisti Denaro su, che registra un rialzo dell'1,30%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,23%, sulla scia del, dopo l'annuncio delle nuove sanzioni.Composta, che cresce di un modesto +0,88%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%, su prese di beneficio dopo il rally della vigilia innescato dai risultati trimestrali Seduta negativa per, che scende del 2,52%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,05%),(+2,78%),(+2,70%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,33%.In apnea, che arretra del 3,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,40%.Tra i dati08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,8 Mld Euro; preced. 11,1 Mld Euro)10:00: PMI servizi (atteso 57,7 punti; preced. 55,6 punti)10:00: PMI composito (atteso 55,8 punti; preced. 54,9 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. 5%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%).