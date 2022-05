Consip: confermata qualità forniture alla PA nel 2021

(Teleborsa) - "Ileffettuato danel 2021on la conformità al livello di servizio atteso di tutte le iniziative complessivamente esaminate".Lo segnala la stessa Consip in una nota in cui spiega che la conformità del livello di serviziu ordini di fornitura relativi a 15 Convenzioni". Sono stati 205 gli inadempimenti complessivamente contestati (l 78% in meno rispetto al 2020), la maggior parte per mancata trasmissione dei flussi informativi a Consip. Le inadempienze contestate per "non conformità dei beni o servizi prestati dai fornitori" sono state 24 e, in alcuni casi, hanno portato all'applicazione delle relative penali. Nello stesso periodo sono stati notificati a Consip, direttamente o indirettamente, 624 reclami (relativi a 48 iniziative), a fronte un numero di contratti attivi nel corso dell'anno che e' stato complessivamente superiore a 200mila.Per 37 iniziative,rispetto ai contratti attivi è stata inferiore all'1%, prosegue Consip, "nelle iniziative con un'incidenza dei reclami superiore a tale soglia, la maggior parte delle segnalazioni riguarda i ritardi nella consegna dei prodotti ICT dovuti agli effetti della pandemia Covid-19; che ha comportatou tutta la filiera produttiva, dalla consegna della componentistica alla catena di distribuzione del prodotto".hanno riguardato anche gli strumenti di negoziazione (Mercato elettronico della PA - Mepa e Sistema dinamico di acquisizione della PA - Sdapa).In particolare, nel corso del, per la verifica del possesso dei requisiti generali per poter essere abilitati alla piattaforma (ex art 80 Codice Appalti) e su segnalazione per possibili violazioni (delle regole di funzionamento del sistema di e-procurement, dei requisiti speciali previsti dai bandi di abilitazione, etc), di cui 10 conclusi con la revoca dell'abilitazione e 5 con la segnalazione all'Anac e/o alla Procura della Repubblica.