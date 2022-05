Coronavirus: resta obbligo mascherine a lavoro, verifica a giugno

(Teleborsa) - Mantenere il protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro di aprile 2021 che tra l'altro prevede l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto" (non necessario nel caso di attività svolte da soli) e poi una verificaQuesta, a quanto si apprende, la posizione emersa alla riunione delleper la valutazione del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro"."Bene il mantenimento della validità del Protocollo così com'è in tutte le sue parti, e consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno", afferma la segretaria confederale della CgilOggi, intanto, sononelle ultime 24 ore in Italia a fronte di poco più di 335mila tamponi con il tasso di positività al 14,0% (-1,1%). Altri 152 i decessi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute nel bollettino odierno, mercoledì 4 maggio.io non parlerei più di quarta, quinta o sesta dose. Faccio l’esempio di chi da più di venti anni riceve il vaccino antinfluenzale, non è arrivato alla ventesima dose ma ha fatto finora il ventesimo richiamo". Lo ribadiscea, sottosegretario alla Salute, a margine del Digital Health Forum, evento promosso a Roma da Farmindustria"I, con i decessi settimanali segnalati ai minimi da marzo 2020. Ma questi trend, sebbene benvenuti, non raccontano l'intera storia". A dirlo è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il briefing con la stampa a Ginevra.