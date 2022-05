Eurozona: settore terziario guida la crescita, frena ancora il manifatturiero

(Teleborsa) - I dati raccolti nell’indagine di aprile hanno evidenziato la crescente comparsa di un’economia dell’eurozona a due velocità, con. Eppure, ad inizio del secondo trimestre, la produzione del settore privato dell’eurozona è aumentata al tasso più rapido in sette mesi, con la domanda di nuovo sostenuta dall’alleggerimento delle restrizioni antiNei dati compositi sono apparsi evidenti anchevisto che i nuovi ordini esteri sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, e la fiducia ha indicato valori nettamente inferiori a quelli di febbraio (perciò prima dell’invasione russa in Ucraina) a causa di un’inflazione galoppante e di crescenti tensioni geopolitiche che hanno entrambi pesato sull’ottimismo.I dati relativi ai prezzi di aprile hanno allo stesso tempo evidenziato un clima altamente inflazionistico nell’eurozona, con prezzi di vendita per beni e servizi in aumento a tassi senza precedenti a causa della forte pressione dei costi., mostrando un’accelerazione dell’espansione dell’attività economica dell’eurozona, la più elevata da settembre 2021.Dal punto di vista nazionale , gli ultimi dati raccolti dall’indagine hanno mostrato che, tra i paesi dell’eurozona aha indicato la crescita più veloce, con la più forte espansione in oltre quattro anni del settore privato. Anche insono state registrate espansioni più veloci, mentre laha invertito la tendenza al rialzo, rallentando ai minimi in tre mesi., segnalando il tredicesimo mese consecutivo di espansione della produzione terziaria dell’eurozona. Inoltre, l’espansione è stata la più forte dallo scorso agosto ed ha indicato un ulteriore miglioramento dai recenti minimi di gennaio.Analizzando i dati finali del PMI Composito dell’eurozona,ha dichiarato: "Sfortunatamente l’accelerazione della crescita della produzione osservata durante il mese si è accompagnata ad una nuova impennata dei costi, che ha alimentato un aumento record dei prezzi medi di vendita di beni e servizi. La combinazione tra un profilo di crescita più forte nel secondo trimestre e la persistente accelerazione dell’inflazione segnalata dall’indagine, rafforzerà l’ipotesi chesubito dopo la riunione di luglio. Tuttavia, i rischi al ribasso della crescita sono aumentati, ciò vuol dire che i responsabili potrebbero adottare un approccio più cauto verso politiche restrittive. Avvicinandoci all’estate, il flusso dei dati sarà dunque cruciale per i responsabili delle politiche monetarie che dovranno valutare se la resilienza dell’economia dell’eurozona potrà essere duratura".