Eventi e scadenze del 4 maggio 2022

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio. Il 3 maggio interverrà il Presidente del Consiglio, Mario DraghiCina - Borse di Shenzhen e Shanghai chiuse per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteXV Simposio COTEC Europa - Si terrà al Theatro Circo a Braga in Portogallo il Simposio organizzato dalle COTEC di Portogallo, Spagna e Italia alla presenza dei Capi di Stato dei tre Paesi, il Re di Spagna, il Presidente del Portogallo e il Presidente Mattarella, nella loro qualità di Presidenti Onorari delle tre COTEC. Il tema centrale di questa edizione è "Culture meets Innovation“FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiincontro al vertice Giappone - Italia - Il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, incontra il capo di stato o di governo, per confrontarsi su varie tematiche, quali i contesti internazionali, compresa la situazione in Ucraina, e le rispettive relazioni bilateraliFOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell- CDA: Resoconto intermedio di gestione – 1° trimestre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call, alle ore 18.00, con analisti e investitori per presentare i risultati dei primi 3 mesi del 2022. La presentazione sarà tenuta dal CFO Alberto De Paoli- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari- CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2022- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2022- Risultati di periodo- CDA: Trimestrale Consolidata al 31.3.2022 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)- Risultati di periodo