ILBE, ricavi in calo in 1° trimestre. Nuove produzioni in Q2

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -(ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, ha chiuso il primo trimestre conpari a 26,9 milioni di euro,rispetto ai 44,5 milioni di euro al 31 marzo 2021 per l'effetto del completamento della produzione Artic Friends, mentre le nuove produzioni animate in corso (Baby Puffins & Bunny) inizieranno le prime consegne nel secondo trimestre 2022, unitamente alle altre produzioni filmiche (Puffins, State of Consciousness, Muti, Giving back 2 e Giving back 3, In the fire).L'risulta pari a 4 milioni di euro (rispetto a 5,9 milioni al 31 marzo 2021), al lordo di 0,3 milioni di oneri non ricorrenti della capogruppo riferiti ad ulteriori costi smart-working. Ladi periodo sale al 14,9% rispetto al 13,3% nel primo trimestre 2021 grazie all’effetto di alcune azioni di performance improvement gestionali. Laconsolidata al 31 marzo 2022 presenta un saldo debitorio di 28,9 milioni di euro, rispetto a 29,3 milioni al 31 dicembre 2021. Ilè pari a 152,4 milioni di euro nell'arco di tre esercizi, di cui circa la metà relativa alle attività nel 2022.