Moda: 25,6% CdA è donna, ma Italia ancora lontana da media Ue

(Teleborsa) -negli organi societari del fashion, ma laE' quanto emerge dalla seconda edizione della survey "Donne e Moda", promossa dain collaborazione con IlSecondo le analisi PwC effettuate sulle visure diassociate alla Camera Nazionale della Moda Italiana, 3 donne su 10 sono riuscite ad entrare negli organi societari del comparto 1 (30,4% di rappresentanza femminile), segnando una crescita del 7,8% sul 2020. Guardando solo alla composizione dei CdA del fashion, le donne rappresentano il 25,6% dei membri (+11,6% sul 2020). Nonostante il miglioramento, le aziende italiane sono ancora lontane dalla media europea, pari al 32,7%, e da quelle dei player internazionali che vedono la(Fonte Mediobanca).Nelbest performer per presenza femminile nei board sono Brunello Cucinelli (6 donne), Salvatore Ferragamo (6 donne) e Tod's (5 donne). A livello globale, nel 2021 sono state nominate poco più di 80 nuove CEO donne nel settore fashion, valore in flessione rispetto alle 100 nomine di AD femminili registrate nel 2020 (in linea con Nextail, Fashion Newest CEOs, 2021 e 2022).SecondoEMEA Luxury Community Leader PwC Italia: “da colmare rispetto al settore a livello globale ed europeo. Auspichiamo che leda parte del Governo e una maggior attenzione alla formazione STEM da parte dell’universo femminile possano contribuire a uno sviluppo paritario e sostenibile del comparto”.Il compartosi conferma rosa con una media della manodopera femminile del 59,8%. Quasi 7 donne su 10 (69,3%) sonoa fronte di una quota dello 0,9% di donne quadro e 0,3% di donne dirigenti. L'occupazione femminile si concentra nelle fasce di età fra i 40-49 anni (32,8%) e fra i 50-59 anni (32,4%).sotto ai 29 anni (9,8%) e nella fascia 30-39 anni (19,1%).