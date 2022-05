NHOA, nuovo progetto in America Latina: 30MWh per supportare rete elettrica Perù

NHOA

(Teleborsa) -(già Engie EPS) si è aggiudicata un sistema di accumulo di energia chiavi in mano da 30MWh per ENGIE Energía Perú a Chilca, cuore della produzione energetica peruviana.L’impianto per lo stoccaggio di energia a batteria che verrà installato nella centrale da 800MW di Chilca, portando benefici economici e aumentando l'efficienza del sistema.“Annunciamo questo traguardo con entusiasmo: è la. I nostri ingegneri hanno progettato un sistema di accumulo di energia ottimizzato che garantisce le prestazioni richieste minimizzando l'impatto e i costi, e questa è stata la chiave del nostro nuovo successo, che rafforza il ruolo di NHOA nelle Americhe", ha commentatodedicata all'accumulo stazionario di energia, facendo leva sulla sinergia tra l’Engineering Center italiano e la sede americana responsabile dei progetti di stoccaggio di energia in Nord, Centro e Sud America.Con questo progetto, che segue la recente aggiudicazione di due impianti negli Stati Uniti, NHOA rafforza la sua posizione nel mercato americano, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19 e le difficoltà emerse lungo le catene di approvvigionamento globali.