Piazza Affari conferma gap su UE per IPO e capitali raccolti

(Teleborsa) -sono cruciali pere finanziare la transizione verde e digitale, ma anche per realizzare gli investimenti alla base del(PNRR) che porteranno ad una strutturale crescita dell’economia e dell’occupazione.Questi i temi al centro del dibattito all'eventocon il Ministro per la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del ciclo "Italia 2022: Persone, Lavoro, Impresa", promosso dain collaborazione con il gruppo. Un ciclo di 8 incontri tematici con esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa.Negli ultimi 10 anni si è assistito a un progressivo aumento della dimensione del mercato italiano, che ha raggiunto unadi euro, ma conferma un(minor numero di società quotate, minor capitale raccolto e minor rapporto tra capitalizzazione e PIL).Il numero disul Mercato Regolamentato di Borsa Italiana (prima MTA poi Euronext Milan) èrispetto a quello di Parigi, Francoforte e Londra.Lo stesso vale per la quantità diche è addirittura un decimo rispetto alla borsa di Londra, pari a circadi cui 3,3 miliardi provenienti da IPO.Ilè stato un trimestre sfidante per il mercato delle IPO. Inper un controvalore di, rispetto alle 89 IPO del primo trimestre 2021 per una raccolta di 23,1 miliardi. Laè risultata la(866 milioni) seguita da Piazza Affari (769 milioni) e Londra (459 milioni). Le IPO di successo del primo trimestre 2022 hanno riguardato i settori: tecnologia, energia verde e industria. I prezzi e la performance post-IPO erano al primo posto per gli investitori.La volatilità del mercato azionario, gli effetti dell'inflazione e della guerra in Ucraina, hanno ridotto le prospettive delle IPO per il 2022, ma il cantiere delle nuove quotazioni potrebbe ripartire rapidamente in caso di mercati stabili.Ladel mercato azionarioi: lo shopping listing, cioè la decisione di società non quotate di quotarsi all'estero; lo shopping forum, cioè la scelta di società quotate in Italia di trasferire la sede legale all’estero.Lo sfrutto della mancata integrazione dei mercati finanziari e delle norme che li regolano, ha innescato una vera e propria. A fine 2020, quasi un quarto (24%) della capitalizzazione di Euronext Milan era riferibile a società estere per un totale di(7 su FTSE MIB e 4 su STAR) e molte società italiane hanno stabilito o spostato in Olanda la loro sede sociale.Un fenomeno alimentato anche dale praticato da paesi come Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Olanda, che cercano di attrarre aziende straniere offrendo tasse, imposte e contributi previdenziali più bassi rispetto ad altre nazioni. Per l’Italia il dumping fiscale si traduce in unadi profitti delle imprese pari a 27 miliardi, che genererebbero un(circa 7,5 considerando tutti gli altri paradisi fiscali).Quanto al fenomeno del, attualmente sono quotateper una capitalizzazione di circa 250 miliardi (2% della capitalizzazione delle borse UE).