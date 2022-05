Sesa realizza tre acquisizioni nel settore Business Services

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto tramite la società controllata Base Digitale Platform, attiva nel settore Business Services, tre accordi vincolanti per l’acquisto rispettivamente del 72% di Digital Voice Recording Italia,, del 51% di Emmedi e del 52% di Ever Green Mobility Rent, con execution entro il 31 maggio 2022, rafforzando così le proprie competenze nello sviluppo di piattaforme digitali e di process automation per il segmento Financial Services.DVR, con sede a Torino ed un team di 11 risorse, è una società attiva nella progettazione di sistemi di robotizzazione con una piattaforma proprietaria di contact management, integrata con soluzioni di intelligenza artificiale e focus sui segmenti finance ed insurance, con ricavi annuali attesi nel 2022 pari a circa Euro 1,5 milioni ed un Ebitda margin di circa il 30%.Emmedi, con sede a Udine e 11 risorse dedicate, è attiva nello sviluppo di soluzioni di dematerializzazione ed automazione dei processi per il mondo bancario, con ricavi annuali pari a circa Euro 2 milioni ed un Ebitda margin di circa il 30%.Evergreen, con sede a Firenze ed un team di 12 risorse, nasce nel 2013 sviluppando una piattaforma proprietaria per la gestione dei processi di società del settore del fleet management e mobilità sostenibile con ricavi annuali pari a circa Euro 4 milioni ed un Ebitda margin di circa il 15%.Le operazioni sono state realizzate sulla base di criteri di valutazione in linea con quelli adottati dal Gruppo Sesa (EV/Ebitda pari a 5x), con accordi di continuità gestionale a lungo termine delle figure chiave ed in particolare di Michele Davino per Emmedi, Massimo Veutro per DVR e Cristian Pandolfini per Evergreen, che manterranno quote di partecipazione e ruoli apicali nelle rispettive gestioni societarie.