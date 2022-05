Traffico aereo, ENAC: 80,5 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani nel 2021 (+52,5% rispetto al 2020)

(Teleborsa) - Forte ripresa delrispetto al 2020, +52,5% in termini di, ma ancora notevole il divario in confronto al periodo pre-Covid (-58,1% sul 2019): sul sitopubblicati i, dati ancora fortemente condizionati dalla crisi innescata dall’emergenza epidemiologica, ma con una propensione al ritorno alla mobilità, soprattutto nel secondo semestre, in linea con quanto registrato nel resto del mondo.Sono stati, dei servizi commerciali di linea e charter, transitati neglinel 2021, tra traffico nazionale e internazionale, con un incremento rispetto al 2020 del +52,5%. Il traffico nazionale, con 42,2 milioni di passeggeri, ha registrato un incremento maggiore (+68% in confronto al 2020) rispetto a quello del traffico internazionale (+38%, con 38,3 milioni di passeggeri). L’aeroporto disi conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 11,6 milioni e una quota del 14,4% del traffico passeggeri totale. La graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia. I dati di confronto 2021 rispetto al 2019 continuano a evidenziare uno scostamento negativo sia del numero dei movimenti (-48,9%), sia del numero dei passeggeri (-58,1%) mentre iltorna ad assestarsi sui livelli del 2019 (-0,3%)."I dati positivi del traffico aereo forniti dall’ENAC ci fanno guardare con ottimismo al futuro di un settore strategico, che ha particolarmente sofferto durante la crisi sanitaria. Il ritorno alla normalità è legato all’aumento della propensione alla mobilità che deve avvenire sempre in piena sicurezza. Molto dipenderà dai comportamenti individuali anche in questa fase di alleggerimento delle misure di protezione: quanto più responsabili saranno tanto più il settore potrà tornare ai livelli esistenti prima della pandemia e assicurare un servizio di qualità per gli spostamenti anche in vista dell’estate", ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,Il Mims – ha aggiunto – guarda con attenzione la ripresa dei tassi di crescita dei flussi di traffico, auspicando uno sviluppo sempre più sostenibile del settore. In questa prospettiva, il Ministero è impegnato insieme a ENAC alla predisposizione del nuovoche, proprio in un’ottica di sostenibilità valorizzerà la rete aeroportuale nazionale partendo dalla concreta domanda di mobilità con particolare attenzione allo sviluppo delle forme di, in primis con la rete ferroviaria”.“La crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 – ha commentato il Presidente dell’ENAC Avvocato dello Stato– ha radicalmente cambiato il nostro mondo, dove nulla è più come prima. Ha condizionato la vita di ognuno di noi coinvolgendo ogni sfera della nostra quotidianità, tra cui la consuetudine ai viaggi, sia business, sia turistici. Lo scorso anno, con il passare dei mesi e con l’incremento dei cicli vaccinali, i passeggeri hanno ricominciato a viaggiare e ad avere fiducia nel trasporto aereo, fiducia che nelle scorse settimane è stata riconfermata con i più recenti dati di traffico che lasciano intravedere una ripresa completa e, speriamo, veloce”.