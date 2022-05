Vodafone, Magnino: pandemia ha dimostrato che telecomunicazioni hanno un ruolo fondamentale

(Teleborsa) - "Con la pandemia, alcune delle soluzioni sperimentali con cui avevamo iniziato a lavorare con diversi attori, come gli ospedali, sono diventate assolutamente funzionali proprio per il superamento della fase emergenziale: per esempio l’utilizzo del 5G, con la bassa latenza, ha permesso ad Humanitas di Milano di condividere in modo molto più rapido la documentazione radiografica in un periodo emergenziale in cui gli spostamenti fisici erano limitati per le ovvie restrizioni. Con l’Asl 3 di Napoli una sperimentazione per la cura dei malati cronici da casa avviata pochi mesi prima dello scoppio della pandemia è stata rapidamente estesa, consentendo a tutte le persone di usufruire di tutta una serie di servizi ai quali diversamente non avrebbero potuto accedere durante la fase di restrizioni”. Così, Head of Global Enterprise, Healthcare & Public Sector diall’evento Digital Health Forum, che si è tenuto oggi a Roma e a cui hanno partecipato tra gli altri Giorgio Palù (Presidente AIFA), Massimo Scaccabarozzi (Presidente Farmindustria), Mauro Minenna (Capo Dipartimento Transizione Digitale), Andrea Costa (Sottosegretario alla Salute)“Certamente laha dimostrato come leabbiano svolto un ruolo fondamentale per tenere assieme il Paese: se questa stessa emergenza fosse capitata anche solo sei anni fa, non avremmo vissuto l'esperienza che invece siamo stati in grado di vivere durante la fase emergenziale. La cosa più interessante è che la, anche nel mondo sanitario, che prima era considerata possibile, è diventata ora desiderabile, perché le persone hanno in qualche modo imparato a capire i benefici che questa trasformazione digitale è stata in grado di manifestare”, ha aggiunto Magnino.“Oggi laè matura, ci sono i fondi e le risorse, ci sono leperché anche a livello di governo sono in atto tutta una serie di iniziative che riguardano la sanità digitale estremamente importanti. c'è stata per esempio una gara recente bandita da Infratel per il collegamento in banda larga diin tutta Italia; è prossima la gara per lo sviluppo della piattaforma di telemedicina per cui tutto quello di cui si parlava sta avvenendo. È dunque fondamentale anche un gioco di squadra tra il settore pubblico e quello privato: noi siamo degli abilitatori tecnologici e siamo consapevoli che se la tecnologia è matura, in parallelo è necessario lavorare sull'accessibilità dei servizi. Per questo abbiamo avviato anche una partnership a livello europeo con Deloitte per lavorare sulla dimensione tecnologica ma anche su quella dei processi”, ha concluso.