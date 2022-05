Wall Street cauta in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, alla vigilia della riunione della Fed che dovrà decidere sui tassi d'interesse. Iltermina a 33.129 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.175 punti.Pressoché invariato il(+0,11%); leggermente positivo l'(+0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,87%),(+1,26%) e(+1,12%).Al top tra i(+3,42%),(+2,21%),(+2,13%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Tra i(+4,65%),(+3,14%),(+2,83%) e(+2,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,09%.Crolla, con una flessione del 5,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,99%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,42%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 455K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,2 Mld $)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 58,3 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 692K barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 21,39K unità).