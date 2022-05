AB InBev, risultati sopra le attese nel primo trimestre 2022

AB InBev

(Teleborsa) -, il più grande produttore mondiale di birra, ha chiuso ilcon una crescita deidel 2,8%, che si è accompagnata ad un aumento deidell'11,1% a 13,2 miliardi di dollari. Anche l'ha segnato un incremento del 7,4% a 4,5 miliardi di dollari. Le attese del mercato, secondo un consensus fornito dall'azienda, erano per un aumento del 7,6% dei ricavi e del 4,6% dell'EBITDA.Anche per quanto riguarda il, il primo trimestre 2022 è stato contraddistinto dal forte recupero del canale Ho.re.ca che - nonostante le parte iniziale dell'anno ancora influenzata dalle chiusure dovute alla pandemia - ha registrato un rimbalzo a tripla cifra rispetto al 2021. "ha ripagato i nostri sforzi. Gli italiani prediligono la qualità e gusto alla quantità e ciò trova riscontro nei brand che acquistano", ha dichiarto Arnaud Hanset, AD e Country Director di AB InBev Italia.Il gruppo prevede che nel 2022 l'EBITDA cresca in linea con le prospettive a medio termine tra il 4 e l'8% e che i ricavi crescano grazie a una "".