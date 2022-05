ACI conferma eccellenza qualità dei servizi dell'Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - La periodica indagine sull', che rientra nel programma Ae coinvolge 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale, conferma, sulla base dei dati del 1° trimestre 2022, lee che hanno contribuito ad ottenere nel 2021 il riconoscimento di migliore aeroporto europeo nella fascia tra i 5 ed i 15 milioni di passeggeri annui.I passeggeri dell'Aeroporto di Milano Bergamo pongono a livello dinel panorama italiano la soddisfazione per i servizi di tipo business, la facilità con cui si raggiunge l'aeroporto, l'agevole accesso al terminal ed alle sue diverse aree, la chiarezza dei tabelloni informativi aggiornati in tempo reale su ogni fase del volo e la qualità dell'offerta dei negozi, sia dal punto di vista degli assortimenti che dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo.Ai massimi livelli anche l'da parte dello staff di tutti gli operatori, i(al check-in ed al controllo passaporti in particolare), la, la disponibilità di toilette e di servizi dedicati alle mamme ed ai bambini.Molto apprezzata, infine, la, inaugurata negli ultimi mesi del 2021, di cui vengono sottolineate la razionalità del lay out, il comfort e l'accresciuta disponibilità di posti a sedere. Per dare qualche numero, l'indice di soddisfazione dei passeggeri business dell'Aeroporto di Milano Bergamo raggiunge il valore di 4,4 contro una media mondiale, allineata a quella europea, di 4,3 ed una media italiana di 4,0.Da sottolineare anche il, il quale rivela un indice di soddisfazione di 4,3 allineato alla media mondiale e a quella europea, sempre di 4,3, mentre la media italiana è di 4,1.