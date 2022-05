Andamento sostenuto per Milano e le altre Borse europee

UniCredit

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, anche se sotto i massimi di seduta toccati nelle prime contrattazioni. Le performance del Vecchio Continente arrivano in scia ai forti rialzi di Wall Street e dopo che lastatunitense ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base, comunicando una posizione di quanto molti temevano. Sempre sul fronte delle banche centrali, la ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali, all'1%, segnalando che l'inflazione supererà il 10% nel corso dell'anno.Giornata di importantieuropeo.svetta a Piazza Affari dopo i risultati del primo trimestre , sui quali pesa l'impatto della Russia dopo rettifiche su crediti prudenziali per 1,3 miliardi di euro, ma nei quali è stato confermato il buyback da 1,6 miliardi di euro. Positiva anche, che ha registrato un utile in crescita nonostante i maggiori accantonamenti, mentre perde terreno, che ha segnalato un utile in calo per accantonamenti su Russia e Ucraina.del mercato ai risultati del primo trimestre di, che ha segnalato ricavi in crescita grazie a migliori prezzi e mix prodotti, mentre è, con l'AD Pietro Labriola che ha commentato i passi avanti della riorganizzazione del gruppo e sulle partite aperte (DAZN, rete unica, interessamento da parte dei fondi).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,85%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,54%.Lomigliora, toccando i +191 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,86%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,50%, buona performance per, che cresce dell'1,27%, e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,81%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,24% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,22% rispetto alla chiusura precedente.In rialzo il(+1,33%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,47%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 6,15%.Su di giri(+3,45%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,17%.Effervescente, con un progresso del 3,06%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,50%),(+4,69%),(+4,63%) e(+3,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%.Tra lepiù importanti:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 42 punti)08:00: Ordini industria, mensile (atteso -1,1%; preced. -0,8%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,2%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 21,39K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9,9%; preced. 0,9%).