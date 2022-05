Art, attivo "SmARTbot": il nuovo servizio web di assistenza digitale per gli utenti

(Teleborsa) - Da oggi, sul sito web istituzionale dell’Autorità di regolazione dei trasporti, è disponibile un nuovo servizio di assistenza digitale (chatbot), denominato «». Si tratta di un, sviluppato con il CSI Piemonte, che permette all’Autorità di fornire assistenza digitale in tempo reale via web, tramite una “” che avviene attraverso lo scambio di messaggi di testo in una chat, con lo scopo di fornire informazioni su specifici temi, in modo automatizzato, guidando la navigazione per argomenti.La, infatti, simula ed elabora conversazioni umane con lo scopo di fornire supporto agli utenti, consentendo agli stessi di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con un operatore reale. Gli utenti possono interagire con «smARTbot», attraverso un percorso guidato per target di utenza, ambiti e argomenti specifici, oppure attraverso l’inserimento di una domanda in linguaggio naturale.L’assistente digitale ART è volto, in particolare, al miglioramento del dialogo con, al fine di fornire assistenza immediata circa le più comuni procedure di interazione con l’Autorità. Il servizio «smARTbot» rafforza l’attività di comunicazione istituzionale ART, grazie a nuovi strumenti digitali che le consentono di raggiungere in modo chiaro e diretto la platea dei target dell’Autorità. L’si può attivare da tutte le pagine del sito web ART, tramite un’icona dedicata posizionata sulla destra di ogni pagina/schermata del portale.In termini di, i messaggi inviati, le risposte e i feedback forniti dagli utenti tramite «smARTbot» vengono memorizzati in modo anonimo ed utilizzati con il solo scopo di consentire un miglioramento del servizio. La chatbot ART utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento del servizio, ma non raccoglie alcun dato personale e non attua alcun trattamento che comprometta il rispetto della privacy.