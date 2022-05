BCE, Lane: "Flessibilità e gradualità cruciali, attuali tassi non coerenti con inflazione"

(Teleborsa) -, membro del consiglio esecutivo dellae governatore della banca centrale irlandese, hache caratterizza ladell'Eurotower in questa fase di grande incertezza e, in un intervento al centro studi Bruegel, think tank europeo specializzato in materia di politica economica, ha affermato "larimarràe rifletterà l'evoluzione delle prospettive economiche"."Il nostro impegno principale è che il Consiglio direttivo adotti tutte le misure necessarie ad adempiere al suo mandato di perseguire la stabilità dei prezzi e contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria", ha ricordato Lane, assicurando "nell'ambito del nostro mandato,, per garantire che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% nel medio termine".Confermando la f(APP) nel terzo trimestre e laa partire da giugno, il banchiere ha notato che lanei primi mesi del 2022 ha registrato uno, in parte per riflettere il maggior premio per il rischio derivante da questa situazione di incertezza ed in parte le prospettive di una normalizzazione della politica monetaria della BCE.Ragionando sul processo di, il banchiere ha fatto cenno al, affermando che è une "mentre il processo di normalizzazione dovrebbe in definitiva portare i tassi ufficiali a raggiungere un livello che mantiene l'inflazione al 2% su base duratura, laresta intrinsecamente". La tempistica di questo processo - ha poi spiegato - avviene per due ragioni: verificare l'impatto delle decisioni assunte sulle dinamiche di inflazione e tenere sempre in(prezzi energia, strozzature post-Covid e guerra in Ucraina) che impediscono all'economia di raggiungere uno stato stazionario e, dunque, condizionano la politica monetaria.Lane ha anche affermato che lala BCE inizierà a muoversi,e con che ritmo andrà addi interesse. Parlando di normalizzazione, il banchiere ha ammesso che un(l'attuale tasso sui depositi)(il tasso repo)e non è coerente con un target di inflazione del 2%.