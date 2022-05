Calo per il comparto utility in Italia (-0,80%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Terna

algoWatt

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 36.488,5, in calo dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 369, dopo aver avviato la seduta a 372.Tra i titoli del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, ribasso per, che tratta in perdita del 3,83% sui valori precedenti.