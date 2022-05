Comal firma contratto per impianto fotovoltaico a Montalto di Castro

Comal

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha concluso un nuovo contratto con un importante energy investor per un, compresa la realizzazione della sottostazione in Alta Tensione, per un, in provincia di Viterbo, l’inizio dei lavori è pianificato nel secondo semestre del 2022 e l’ultimazione nel primo semestre del 2023."Con molta soddisfazione iniziamo la collaborazione con un nuovo investitore nel settore solar energy. Il parco fotovoltaico da realizzare a Montalto di Castro pdi media e grande taglia - ha commentato-. Siamo orgogliosi della nuova acquisizione che contribuisce alla costante crescita di Comal e al rafforzamento della primaria posizione nell’ambito dell’impiantistica fotovoltaica".