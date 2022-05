Decarbonizzazione, d'Agnese: "Accelerare investimenti. CDP impegnata su transizione"

(Teleborsa) - "non è una sfida nuova. Circa un decennio fa una nuova parola era abbastanza popolare tra gli esperti per descriverlo: si parlava di". Così, Direttore Policy, Valutazione e Advisory dinel suo intervento al panel "Carbon neutrality, competitive and affordable prices, and energy independence: achieving Europe's great energy challenge", in occasione della 12esima edizione diin programma a Fiesole (Firenze) dal 5 al 7 maggio 2022."La novità nel panorama odierno è lache tutti abbiamo nell'affrontare questo dibattito", afferma l'esperto, spiegando si è passati da uno"insostenibile" in cui l'energia "sostenibile" si rivelava troppo costosa a quello, dove peròdi una maggiore sostenibilità ed esiste la prospettiva di abbracciare totalmente le rinnovabili o fareverso un mix con"Il settore energetico richiede, quindi cercare soluzioni rapide non ci porterà molto lontano", ribadisce d'Agnese, aggiungendo che "accelerare il ritmo della transizione, fare ciò che era già pianificato, solo, è un pilastro comune a tutte le strategie volte a perseguire l'indipendenza energetica e l'accessibilità economica" e ", raggiungendo 900 GW entro il 2030".con diverse iniziative che fanno parte del nuovo Piano strategico", spiega il manager citando i(eolico, fotovoltaico, greenfield), l'attività dinell'attuazione del PNRR in Italia (oltre 70 miliardi di euro da impiegare fra risparmio energetico, mobilità sostenibile, progetti sperimentali che utilizzano l'idrogeno) enel settore in JV con altri attori (GreenIT, RenovIT).per la transizione energetica in Europa, la", afferma d'Agnese, spiegando che gli attualienergetici, pari al 2,5% del PIL globale (circa 2 trilioni di dollari all'anno) dovrannoentro il 2030 () per assicurare il raggiungimento del Net Zero entro il 2050. C'è anche un, nel senso che, supponendo parità di costo per ogni tonnellata di CO2 evitata, l'India dovrebbe spendere un insostenibile 12% del suo PIL. In più lefuturi rendono tali investimenti ancora più complessi da finanziare e la possibilità l'Ovest e le economie asiatiche (e la Cona) ne condividano l'onere (cd) è piuttosto remoto.Per accelerare sulla transizione leche possono essere applicate sono, su cui più che un intervento finanziario sono necessarie riforme, ed un intervento sul fronte dell', cambiando anche i comportamenti dei consumatori, introducendo degli incentivi giusti per risparmiare energia", ha affermato ancora il manager di CDP a margine dell'evento."Queste sono le due leve - ha aggiunto - che realisticamente possono essere applicate e possono fare la differenza. La terza leva certamente è, sul fronte della diversificazione dell'offerta di gas, riuscire a, sfruttare meglio le infrastrutture di rigassificazione che esistono in alcuni paesi"."Temo che avremo di fronteanche quando le ostilità saranno terminate - ha ammesso d'Agnese - perché certamente non si ritornerà facilmente a una situazione come quella che c'era prima di febbraio".Quanto alle, l'esperto afferma "il grosso dello sforzo temo dobbiamo farlo in tutti gli Stati membri.il problema principale oggi sono le autorizzazioni ma è stato giustamente sottolineato che se lo superiamo andremo incontro aper costruire le rinnovabili". Di qui la necessità di "ricostruire delle catene del valore" per la produzione di questi componenti in UE.