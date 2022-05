Digitouch sale al 100% di Digitouch Technologies (già Meware)

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, hadel capitale di(già Meware), società specializzata nei servizi ICT e con focus sulla progettazione e implementazione di soluzioni IT. DigiTouch èdel capitale, dopo aver avviato l'operazione nel 2019 ed essere salita ulteriormente l'anno scorso . Ildell'operazione odierna è pari a 392 mila euro, al netto della posizione finanziaria netta. Digitouch corrisponderà ai venditori una porzione del prezzo della terza tranche, pari a 196 mila euro, indi Digitouch.NelDigitouch Technologies ha registratopari a circa 8 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al 2020. Nelha invece generato ricavi per circa 2,6 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021. Entro il primo semestre 2022, Digitouch Technologies incorporerà per fusione l'altra azienda tech del gruppo, la Purple Ocean, per una ulteriore operazione di razionalizzazione."Al termine del triennio, previsto nell'accordo del 2019, possiamo confermare che l'acquisizione della Digitouch Technologies è stata unache ha arricchito la proposizione del nostro gruppo, in particolare nell'area tecnologica - ha commentato il- L'incremento dei valori economici della Digitouch Tecnologies contribuisce in modo significativo ai risultati del nostro Gruppo. Inoltre, grazie alle competenze e agli asset tecnologici della Digitouch Technologies abbiamo arricchito il nostro portfolio di offerta e ampliato il parterre dei clienti che, proprio attraverso i servizi tecnologici,verso il gruppo".