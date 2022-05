Eventi e scadenze del 5 maggio 2022

Alfio Bardolla

algoWatt

Banca MPS

Banca Profilo

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

Cementir Holding

Circle

Comal

Comer Industries

D'Amico

Ediliziacrobatica

Finanza.Tech

Fincantieri

First Capital

H-Farm

Idntt

Igd

Innovatec

Intercos

International Care Company

Intred

Inwit

Iscc Fintech

Italgas

Kellogg

Leonardo

Matica Fintec

Net Insurance

Nexi

Nusco

Pdf Solutions

Sanlorenzo

Solutions Capital Management Sim

Stellantis

Telecom Italia

Unicredit

Vantea Smart

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio. Il 3 maggio interverrà il Presidente del Consiglio, Mario DraghiIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàOPEC - 28° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà alla Nuvola per il 160° anniversario di fondazione di Poste ItalianeFinance Gala & Summit - L'evento organizzato da Integrae SIM a Milano, ha l'obiettivo di favorire l'incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello delle piccole e medie imprese creando collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2022- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 31.03.2022- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Primo Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione dei risultati in seguito- Risultati di periodo- Appuntamento: Webcast e conference call per la presentazione del Risultati al 31 marzo 2022- CDA: Risultati al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Assemblea Ordinaria- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Q1 2022 Consegne e Ricavi- Appuntamento: Live webcast e conference call.- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati del primo trimestre 2022 di TIM alle ore 11.00- Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q22. Pubblicazione risultati- Appuntamento: Presentazione analisti